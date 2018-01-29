Леди Гага удивила нарядом в цветах украинского флага - ФОТО

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Отметим, что звезда позирует в платье желтого цвета, поверх которого надет голубой плащ. Не удивительно, что комплект напомнил фанатам певицы украинский национальный флаг.

"Ночь перед Grammy. Музыка, музыка и снова музыка", – подписала один из снимков звезда.

Кстати, на церемонии Грэмии 2018 звезда была номинирована в двух категориях - лучший вокальный поп-альбом и лучшее сольное поп-исполнение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нью-Йорке состоялась 60-я церемония вручения престижных музыкальных премий Grammy. Победителем стал американский певец Бруно Марс, который завоевал три статуэтки Grammy в основных номинациях.