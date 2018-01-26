Звезды Голливуда будут бойкотировать выступление Трампа перед конгрессом

Об этом сообщает издание People.

Как отмечается, звезды планируют провести еще одну альтернативную акцию протеста. Так, глава американского государства должен выступить с речью 30 января, а мероприятие знаменитостей запланировано на 29-е число.

Известно, что организатором бойкота выступил актер Марк Руффало, который получил известность благодаря фильму "Мстители" и другим. Вместе с тем он является обладателем премии "Оскар".

К акции также присоединились актрисы Вупи Голдберг, Зои Кравиц и Синтия Никсон, режиссер Майкл Мур, а также другие известные деятели.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 20-21 января, во многих городах США прошел "Марш женщин". К этому митингу против политики нынешнего американского президента Дональда Трампа присоединились актрисы Натали Портман, Камерон Диаз, Дженнифер Лоуренс, Мила Кунис с Эштоном Катчером, Ева Лонгория, а также известная певица Адель.