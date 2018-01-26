Звезды Голливуда будут бойкотировать выступление Трампа перед конгрессом

Голливудские знаменитости, которые категорически не согласны с политикой американского президента Дональда Трампа, не поддержали его выступление перед Конгрессом.
Об этом сообщает издание People.
Как отмечается, звезды планируют провести еще одну альтернативную акцию протеста. Так, глава американского государства должен выступить с речью 30 января, а мероприятие знаменитостей запланировано на 29-е число.
Известно, что организатором бойкота выступил актер Марк Руффало, который получил известность благодаря фильму "Мстители" и другим. Вместе с тем он является обладателем премии "Оскар".
К акции также присоединились актрисы Вупи Голдберг, Зои Кравиц и Синтия Никсон, режиссер Майкл Мур, а также другие известные деятели.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 20-21 января, во многих городах США прошел "Марш женщин". К этому митингу против политики нынешнего американского президента Дональда Трампа присоединились актрисы Натали Портман, Камерон Диаз, Дженнифер Лоуренс, Мила Кунис с Эштоном Катчером, Ева Лонгория, а также известная певица Адель.