Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

По словам девушки, она познакомилась с Копперфильдом, когда участвовала в конкурсе красоты, на котором иллюзионист выступил в качестве одного из судей.

Льюис заявила, что Копперфильд пригласил сопровождать его на шоу в Калифорнии. По завершении проекта они вместе отправились в бар, где иллюзионист якобы добавил что-то девушке в напиток.

Далее она помнит, что оказалась в гостиничном номере Копперфильда, который раздевал и домогался ее. Последующие события, по словам манекенщицы, она припомнить не может, однако сам иллюзионист заявил на следующий день, что ничего не было.

Об инциденте Льюис рассказала еще 11 лет назад представителям ФБР, когда в домогательствах иллюзиониста обвинила Лейси Л. Кэрролл. Однако дело, посвященное этому вопросу, было закрыто.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всемирно известного 81-летнего дирижера Шарля Дютуа, сразу несколько оперных певиц обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.