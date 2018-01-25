14:51 25.01.2018 | Культура | Новости
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Шрёдер объявил о планах в пятый раз вступить в брак

Бывший канцлер Германии и нынешний председатель совета директоров российского концерна Роснефть 73-летний Герхард Шредер женится в пятый раз. На этот раз спутницей жизни стала 48-летняя кореянка Ким Со Ен. 

Шрёдер объявил о планах в пятый раз вступить в брак

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что Шредер и Ким познакомились два года назад. Также известно, что будущая жена тогда выступала в качестве его переводчицы на международной конференции. В то время экс-канцлер долго не думая решил развестись с Дорис Шредер-Копф, которая занялась политикой и стала депутатом от СДПГ в Ганновере.

По словам жениха, свадьба запланирована на осень. В частности, после торжественной церемонии супружеская пара собирается жить в Южной Корее.

Стоит добавить, что Шредер был женат уже четыре раза. В первый раз он развелся в 1972 году, после четырехлетнего брака. Дольше всего экс-канцлер прожил со своей последней женой. Они усыновили двух детей из России — Викторию и Грегора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная американская актриса Кейт Хадсон обрадовала своих поклонников радостной новостью, она обручилась со своим другом детства - музыкантом Дэнни Фудзикава.

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