Шрёдер объявил о планах в пятый раз вступить в брак

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что Шредер и Ким познакомились два года назад. Также известно, что будущая жена тогда выступала в качестве его переводчицы на международной конференции. В то время экс-канцлер долго не думая решил развестись с Дорис Шредер-Копф, которая занялась политикой и стала депутатом от СДПГ в Ганновере.

По словам жениха, свадьба запланирована на осень. В частности, после торжественной церемонии супружеская пара собирается жить в Южной Корее.

Стоит добавить, что Шредер был женат уже четыре раза. В первый раз он развелся в 1972 году, после четырехлетнего брака. Дольше всего экс-канцлер прожил со своей последней женой. Они усыновили двух детей из России — Викторию и Грегора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная американская актриса Кейт Хадсон обрадовала своих поклонников радостной новостью, она обручилась со своим другом детства - музыкантом Дэнни Фудзикава.