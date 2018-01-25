03:00 25.01.2018 | Культура | Новости
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Кейт Миддлтон появилась на публике в платье за 140 долларов - ФОТО

Герцогиня Кэтрин Миддлтон, жена принца Уильяма и мать двоих совместных детей не перестает радовать поклонников своими нарядами. В этот раз на публике она появилась в платье для беременных от Seraphine за 99 фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон появилась на публике в платье за 140 долларов - ФОТО

Об этом сообщает L'Agence France-Presse.

Как отмечается, Кейт Миддлтон посетила детскую школу Roe Green в районе Брент на северо-западе Лондона в рамках программы фонда Heads Together. Известно, что сам фонд занимается проблемами психического здоровья детей и взрослых.

Так, на мероприятии герцогиня появилась на публике в синем пальто от Sportmax, которое надевала во время ожидания появления на свет принцессы Шарлотты, и платье для беременных от Seraphine за 138 долларов. Кроме того, свой наряд жена принца Уильяма дополнила платком от Beulah London и туфлями на каблуках от Rupert Sanderson.

"Психическое здоровье – это то, что волнует каждого из нас: детей и родителей, молодых и пожилых, женщин и мужчин. В разных ситуациях и при любых обстоятельствах", – подчеркнула Миддлтон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Букингемском дворце состоялся закрытый торжественный прием, который каждый год устраивает королева Елизавета II. Среди гостей оказались и члены королевской семьи Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцогиня Корнуольская Камилла и принц Чарльз.

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