Кейт Хадсон выходит замуж за друга детства

По предварительной информации, звезда якобы уже год находится с ним в отношениях и недавно была замечена с обручальным кольцом.

Как информирует издание, актриса приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного. Сами знаменитости пока не комментируют данную информацию. Папарацци сфотографировали пару на прогулке в Лос-Анджелесе.

Известно, что до этого Кейт Хадсон была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого родила сына. Позднее она повторно вышла замуж за фронтмена Muse Мэттью Беллами, также родив ему сына. Однако пара развелась в 2014 году, прожив в браке четыре года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известная украинская актриса Руслана Писанка устроила свадьбу в этностиле со своим мужем Игорем. Так, похудевшая звезда на 31 кг была в белоснежное платье с вставками голубой вышивкой и нежно романтическими локонами.