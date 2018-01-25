Google посвятил дудл писательнице-феминистке Вулф - ФОТО

Примечательно, что Дудл создала иллюстратор из Лондона Луиза Померой.

Вулф является одной из наиболее заметных фигур в литературе первой половины ХХ века. Наиболее известные ее произведения: "Миссис Дэллоуэй", "На маяк", "Орландо".

Романы Вулф считаются классическими примерами "потока сознания". Этим же приемом пользовались Джеймс Джойс, Хулио Кортасар, Т.С. Элиот, Уильям Фолкнер и другие.

Свою феминистическую позицию писательница изложила в эссе "Собственная комната" и "Три гинеи".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель совета директоров холдинга Alphabet, которому принадлежит компани Источник">Google Inc Эрик Шмидт заявил о своей отставке.