09:18 25.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100184947:nastya

Google посвятил дудл писательнице-феминистке Вулф - ФОТО

Сегодня, 25 января, Google посвятил дудл 136-летней годовщине со дня рождения английской писательницы-феминистки Вирджинии Вулф. Он размещен на стартовой странице поисковика Google.

Google посвятил дудл писательнице-феминистке Вулф - ФОТО

Примечательно, что Дудл создала иллюстратор из Лондона Луиза Померой.

Вулф является одной из наиболее заметных фигур в литературе первой половины ХХ века. Наиболее известные ее произведения: "Миссис Дэллоуэй", "На маяк", "Орландо".

Романы Вулф считаются классическими примерами "потока сознания". Этим же приемом пользовались Джеймс Джойс, Хулио Кортасар, Т.С. Элиот, Уильям Фолкнер и другие.

Свою феминистическую позицию писательница изложила в эссе "Собственная комната" и "Три гинеи".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель совета директоров холдинга Alphabet, которому принадлежит компани Источник">Google Inc Эрик Шмидт заявил о своей отставке.

Поделиться
Читайте также:
 
В Крыму российские силовики вновь обыскивают дома татар В Гватемале автобус с пассажирами упал в пропасть, 15 человек погибли В Гватемале автобус с пассажирами упал в пропасть, 15 человек погибли Германия инвестировала в Украину более 1,8 млрд долларов - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив