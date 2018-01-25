Элтон Джон решил завершить карьеру - ВИДЕО

Как сообщает The Daily Mail, исполнитель серьезно болен.

По словам 70-летнего музыканта, его финальное турне Yellow Brick Road будет насчитывать свыше 300 концертов. Таким образои, мировые гастроли продлятся до 2020 года.

"Я хочу уйти со сцены красиво… Я хочу, чтобы люди после говорили: "Я видел его прощальный тур, и это было потрясающе", - отметил легендарный певец.

К сожалению, все последние туры музыканта заканчивались его госпитализацией. Так, в прошлом году он провел две ночи в реанимации и 12 дней в больнице, сражаясь с "вредной и необычной" бактериальной инфекцией, с которой столкнулся во время тура по Южной Америке. Также Элтон отменил серию концертов в Неваде и Калифорнии из-за госпитализации весной 2017-го, причины этого шага не сообщались.

Стоит добавить, что до сих пор альбомы певца продаются миллионными тиражами, клипы ежедневно собирают десятки тысяч просмотров в интернете, а состояние оценивается в примерно 270 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", концерт российского рэпера Басты, который должен был состояться первого декабря в киевском клубе Stereo Plaza, отменили.