08:46 24.01.2018 | Культура | Новости
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В США умерла известная писательница Урсула Ле Гуин

Ушла из жизни популярная американская писательница Урсула Кребер Ле Гуин. Трагическую новость сообщило  издание The New York Times.

В США умерла известная писательница Урсула Ле Гуин

Отмечается, то смерть нагрянула к писательнице еще, 22 января, в возрасте 88 лет в собственном доме в Портленде.

Также это подтвердил ее сын, отметив, что она плохо себя чувствовала на протяжении последних нескольких месяцев. Позже сообщение о смерти появилось и в Twitter писательницы.

Известно, Урсула Ле Гуин – автор романов, стихов, детских книг, публицист. Наибольшую известность получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Среди ее произведений – "Освобождающее заклятье", "Правило имен", "Волшебник Земноморья", "Гробницы Атуана", "На иных ветрах".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в возрасте 87 лет ушел из жизни британский актер Элфи Кертис, сыгравший доктора Корнелиуса Эвазана в фильме "Звездные войны".

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