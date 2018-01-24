01:00 24.01.2018 | Культура | Новости
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Трансгендер украсил обложку популярного глянца - ВИДЕО

Это первый случай в истории для южноафриканской версии журнала Cosmopolitan поместила на обложку снимок трансгендерной актрисы и продюсера Лаверны Кокс.

Трансгендер украсил обложку популярного глянца - ВИДЕО

Снимок с обложки был опубликован в Instagram Лаверны. Отмечается, что номер журнала выйдет в феврале этого года, и будет посвящен равенству, любви и открытости, независимо от гендерной принадлежности.

Помимо фотосессии, Кокс также снялась в видео, в котором рассказала про гендерное равенство.

"Женщины-трансгендеры заслуживают того, чтобы быть любимыми и открытыми всему миру", - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", впервые обложку мужского журнала Playboy украсил обнаженный трансгендер. Снимок 21-летней Джулианы Фарфаллы был выбран авторами немецкой версии популярного глянца.

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