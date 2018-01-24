Рэпер 50 Cent заработал на биткоинах 8 млн долларов

Об этом пишет издание TMZ.

Как отмечается, свой альбом Animal Ambition 2014 года исполнитель решил продавать за криптовалюту. В то время, когда курс самой популярной валютой мира - биткоина составлял около 662 доллара. В целом выручка музыканта составила 700 единиц криптовалюты.

На тот момент сумма, полученная от продаж, составляла порядка 450 тысяч долларов. Однако благодаря росту биткоина она достигла 8 миллионов долларов.

Кстати, в 2015 году рэпер 50 Сent обьявил себя банкротом, поскольку не мог погасить накопившиеся долги. Однака уже в конце 2017 года рэпер Америки снова разбогател.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наиболее известная криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 11,42 процента до 10,446 тыс. долларов.