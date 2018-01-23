Усик стал рэпером и уже записал первый трек - ВИДЕО
В последнее время не только звезды шоу-бизнеса, но и боксеры очень часто попадают в комические ситуации. Так, к примеру, вопрос журналиста вдохновил чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика сочинить песню и даже снять клип.
Соответствующий видеоролик можно посмотреть на YouTube канале.
Отметим, что интеллектуальные способности украинского боксера начались еще в день официальной процедуры взвешивания перед поединком с Хук. В то время один из представителе СМИ задал вопрос Александру Усику:
Нow do you feel? - Спросили Сашу.
"I’m feel! I’m very feel!!! (Я чувствую! Я очень чувствую")", - забавно ответил он.
"Усик был настолько убедителен и обаятелен, что все пришли в восторг от сказанного", - передает пресс-служба промоутерской компании К2 Promotion.
К слову, тогда и возникла идея создания песни, которая была уже записана в студии с Александром Усиком через полтора месяца после рождения фразы "I’m very feel". Фразы, которая очень полюбилась англоязычной публике.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик пообещал своим поклонникам обязательно выйти в ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
На днях в Канастоте, США, состоялась церемония включения легенд бокса в Международный Зал боксерский Славы. Так, в ряды членов Зала Славы удостоился попасть экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд. Соответствующие сведения передает iSport.ua.