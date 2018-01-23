Усик стал рэпером и уже записал первый трек - ВИДЕО

Соответствующий видеоролик можно посмотреть на YouTube канале.

Отметим, что интеллектуальные способности украинского боксера начались еще в день официальной процедуры взвешивания перед поединком с Хук. В то время один из представителе СМИ задал вопрос Александру Усику:

Нow do you feel? - Спросили Сашу.

"I’m feel! I’m very feel!!! (Я чувствую! Я очень чувствую")", - забавно ответил он.

"Усик был настолько убедителен и обаятелен, что все пришли в восторг от сказанного", - передает пресс-служба промоутерской компании К2 Promotion.

К слову, тогда и возникла идея создания песни, которая была уже записана в студии с Александром Усиком через полтора месяца после рождения фразы "I’m very feel". Фразы, которая очень полюбилась англоязычной публике.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик пообещал своим поклонникам обязательно выйти в ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.