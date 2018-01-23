Ушел из жизни Тинки-Винки из "Телепузиков"

Отметим, что знаменитий актер скончался через четыре дня после своего дня рождения. В данный момент пока неизвестны причины смерти, передает The Independent.

В то же время родстевенники Барнса сообщили, что похороны состоятся седьмого февраля. Кроме того, близкие и друзья актера попросили всех желающих прийти на церемонию прощания в яркой одежде.

Добавим, что Барнс был шурином британского актера Роберта Доуса, сыгравшего в сериале "Полдарк", и дядей актрисы Эмили Атак, которая снялась в фильме "Турист". Также Саймон Шелтон Барнс был профессиональным хореографом и танцором балета. В частности, он заменил в "Телепузиках оригинального исполнителя роли Дэйва Томпсона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе ушла из жизни самая пожилая работающая актриса Голливуда Конни Сойер. На момент смерти ей было 105 лет.