17:55 23.01.2018 | Культура | Новости
100184821:labazovych

Ушел из жизни Тинки-Винки из "Телепузиков"

В возрасте 52 лет известный британский актер Саймон Шелтон Барнс, который сыграл роль Тинки-Винки в детской телепрограмме "Телепузики", умер.

Ушел из жизни Тинки-Винки из

Отметим, что знаменитий актер скончался через четыре дня после своего дня рождения. В данный момент пока неизвестны причины смерти, передает The Independent.

В то же время родстевенники Барнса сообщили, что похороны состоятся седьмого февраля. Кроме того, близкие и друзья актера попросили всех желающих прийти на церемонию прощания в яркой одежде.

Добавим, что Барнс был шурином британского актера Роберта Доуса, сыгравшего в сериале "Полдарк", и дядей актрисы Эмили Атак, которая снялась в фильме "Турист". Также Саймон Шелтон Барнс был профессиональным хореографом и танцором балета. В частности, он заменил в "Телепузиках оригинального исполнителя роли Дэйва Томпсона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе ушла из жизни самая пожилая работающая актриса Голливуда  Конни Сойер. На момент смерти ей было 105 лет.

Поделиться
Читайте также:
 
Давос-2018: что представляет собой Всемирный экономический форум и почему там будет выступать Дональд Трамп? Порошенко выступит на экономическом форуме в Давосе Из Польши выдворят 62 нелегально работавших украинца Усик стал рэпером и уже записал первый трек - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив