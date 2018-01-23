14:54 23.01.2018 | Культура | Новости
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Актрису сериала Disney выгнали из отеля за марихуану

Известная актриса Белла Торн, которая известна по роли в сериале студии Disney "Танцевальная лихорадка", была выселена вместе со своими друзьями из отеля Парк-Сити американского штата Юта.

Актрису сериала Disney выгнали из отеля за марихуану

Как пишет издание Daily Mail, молодых людей попросили покинуть здание за употреблением марихуаны.

Известно, что Белла Торн и ее спутники прибыли на кинофестиваль "Сандэрс", чтобы представить фильм "Нация убийц". Данный инцидент произошел за несколько часов до премьеры ленты.

На самом показе актриса появилась, однако отказалась от запланированного интервью и избегала общения с журналистами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за употребление марихуаны. Таким образом, отныне употребление конопли и марихуаны больше не считатся уголовным преступлением и не подпадает под статью.

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