Актрису сериала Disney выгнали из отеля за марихуану

Как пишет издание Daily Mail, молодых людей попросили покинуть здание за употреблением марихуаны.

Известно, что Белла Торн и ее спутники прибыли на кинофестиваль "Сандэрс", чтобы представить фильм "Нация убийц". Данный инцидент произошел за несколько часов до премьеры ленты.

На самом показе актриса появилась, однако отказалась от запланированного интервью и избегала общения с журналистами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Конституционный суд Грузии отменил уголовное наказание за употребление марихуаны. Таким образом, отныне употребление конопли и марихуаны больше не считатся уголовным преступлением и не подпадает под статью.