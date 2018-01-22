Известный украинский ведущий женился - ФОТО

Об этом стало известно из снимков гостей торжественной церемонии. В частности, среди них были Владимир Остапчук, Александр Скичко, Татьяна Терехова и другие.

Отмечается, свадьба состоялась 21 января в одном из ресторанов Киева. А само предложение было сделано в Барселоне, в день рождения невесты.

На фото можно увидеть, что невеста отказалась от классического белого наряда с фатой. Инна выбрала платье с черным корсетом и длинной розовой юбкой.

Кстати, Мирошниченко с любимой знакомы три года, но отношения завязались только в начале 2017-го.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известная украинская актриса Руслана Писанка устроила свадьбу в этностиле со своим мужем Игорем. Так, похудевшая звезда на 31 кг была в белоснежное платье с вставками голубой вышивкой и нежно романтическими локонами.