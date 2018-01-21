09:00 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве снимают фильм про героев битвы под Крутами

В поселке Подгорцы Киевской области режиссеры решили снять фильм посвященной героизму студентов в битве под Крутами 1918 года. Об этом передает "УКРИнформ".

В Киеве снимают фильм про героев битвы под Крутами

Кинолента расскажет историю реального боя, произошедшего на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. В сюжете присутствуют не только элементы документального кино и историческойдрамы, но и любовная линия двух братьев, Андрея и Алексея Савицких, которые на фоне войны против большевиков влюбляются в прекрасную Софию. 

В результате оба юноши вынуждены были отказаться от заветной любви и пойти на фронт защищать независимость от большевиков "красного" генерала Муравьева, который бросил против 400 студентов свое войско в пять тыс человек. 

Кадры из окопов, атаки, использование пиротехники, а также множество реалистичных костюмов не оставят равнодушным никакого зрителя, уверен режиссер фильма.

Производство фильма осуществляет компания Good Morning Film.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бурно обсуждаемая книга журналиста Майкла Вулфа о президенте США Дональде Трампе станет основой телесериала.

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