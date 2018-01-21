В Киеве снимают фильм про героев битвы под Крутами

Кинолента расскажет историю реального боя, произошедшего на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. В сюжете присутствуют не только элементы документального кино и историческойдрамы, но и любовная линия двух братьев, Андрея и Алексея Савицких, которые на фоне войны против большевиков влюбляются в прекрасную Софию.

В результате оба юноши вынуждены были отказаться от заветной любви и пойти на фронт защищать независимость от большевиков "красного" генерала Муравьева, который бросил против 400 студентов свое войско в пять тыс человек.

Кадры из окопов, атаки, использование пиротехники, а также множество реалистичных костюмов не оставят равнодушным никакого зрителя, уверен режиссер фильма.

Производство фильма осуществляет компания Good Morning Film.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бурно обсуждаемая книга журналиста Майкла Вулфа о президенте США Дональде Трампе станет основой телесериала.