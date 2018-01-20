Россия не только проводит экономическое разграбление полуострова, но и культурное. Москва, вероятно хорошо осведомлена о тех достояниях и памятках истории, которые находятся на полуострове, множество из них имеют статус невосстанавливаемых, а их потеря может оказаться безвозвратной. В МИДе сильно обеспокоены ситуацией с проведением, так называемой "реставрации" Бахчисарайского дворца, который попал в Предварительный список для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2003 году.

"Это наступление на уникальный мультикультурализм на Крымском полуострове", - утверждает председатель Нацкомиссии Сергей Кислица, заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Российская Федерация не намерена присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия.