Украинская группа выступит в средневековой церкви в Нидерландах

Как известно, ESNS позволяет музыкантам из разных стран мира проникнуть на международную музыкальную сцену.

В этом году в лайнапе мероприятия представлено более 300 артистов из 32 стран. Отметим, что ежегодно событие посещает около четырех тысяч делегатов со всего мира.

В рамках ESNS уже выступали всемирно известные артисты, такие как Hozier, Mando Diao, The Libertines, Franz Ferdinand, Balthazar, James Blake, Jessie Ware и другие. К слову, Panivalkova - единственный участник от Украины в этом году.

Выступления украинского женского трио состоятся 18 и 19 января в средневековой церкви Der Aa-Kerk и на сцене Grand Theatre Гронингена соответственно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", огромные очереди желающих попасть н концерт известных рок-романтиков группы "Без Обмежень" говорило о том, что эти ребята будут удивлять киевлян своими зажигательными и по-настоящему романтическими песнями.