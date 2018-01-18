01:00 18.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Украинская группа выступит в средневековой церкви в Нидерландах

Украинское трио Panivalkova едет в Европу, чтобы представить украинскую музыку на мировом уровне. Группа примет участие в европейской музыкальной платформе Eurosonic Noorderslag, которая проходит в Гронингене.

Украинская группа выступит в средневековой церкви в Нидерландах

Как известно, ESNS позволяет музыкантам из разных стран мира проникнуть на международную музыкальную сцену.

В этом году в лайнапе мероприятия представлено более 300 артистов из 32 стран. Отметим, что ежегодно событие посещает около четырех тысяч делегатов со всего мира.

В рамках ESNS уже выступали всемирно известные артисты, такие как Hozier, Mando Diao, The Libertines, Franz Ferdinand, Balthazar, James Blake, Jessie Ware и другие. К слову, Panivalkova - единственный участник от Украины в этом году.

Выступления украинского женского трио состоятся 18 и 19 января в средневековой церкви Der Aa-Kerk и на сцене Grand Theatre Гронингена соответственно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", огромные очереди желающих попасть н концерт известных рок-романтиков группы "Без Обмежень" говорило о том, что эти ребята будут удивлять киевлян своими зажигательными и по-настоящему романтическими песнями.

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