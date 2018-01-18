13:59 18.01.2018 | Культура | Новости
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Определена самая дорогая бикини-модель в мире - ФОТО

Британский бренд нижнего белья и купальников BlueBella составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей бикини, где лидером стала 29-летняя Кэндис Свейнпол.

Определена самая дорогая бикини-модель в мире - ФОТО

Об этом пишет The Daily Mail.

Как отмечается, один пост на её странице в сети Instagram составил приблизительно 70 тысяч долларов. Также сообщается, что молодая модель принимает участие в показах компании Victoria's Secret, и имеет 11,8 миллионов подписчиков в соцети. 

При этом второе место в списке занимает Алексис Рен, имеющая 11,7 миллионов подписчиков. Известно, что она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.

В свою очередь замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков.

Звезда бурлеска, 45-летняя Дита фон Тиз, оказалась в рейтинге на восьмой строчке.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", популярный американский журнал Harper’s Bazaar опубликовал список самых сексуальных мужчин за последние 60 лет.

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