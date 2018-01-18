Определена самая дорогая бикини-модель в мире - ФОТО

Британский бренд нижнего белья и купальников BlueBella составил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей бикини, где лидером стала 29-летняя Кэндис Свейнпол.
Об этом пишет The Daily Mail.
Как отмечается, один пост на её странице в сети Instagram составил приблизительно 70 тысяч долларов. Также сообщается, что молодая модель принимает участие в показах компании Victoria's Secret, и имеет 11,8 миллионов подписчиков в соцети.
При этом второе место в списке занимает Алексис Рен, имеющая 11,7 миллионов подписчиков. Известно, что она сотрудничает с такими брендами, как L'Oreal и Calvin Klein.
В свою очередь замыкает тройку лидеров 31-летняя модель Ана Шери с 11 миллионами подписчиков.
Звезда бурлеска, 45-летняя Дита фон Тиз, оказалась в рейтинге на восьмой строчке.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", популярный американский журнал Harper’s Bazaar опубликовал список самых сексуальных мужчин за последние 60 лет.