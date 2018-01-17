12:29 17.01.2018 | Культура | Новости
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В США умер создатель "Полицейской академии"

В возрасте 74 лет ушел из жизни режиссер Хью Уилсон в своем доме в Шарлотсвилле.

В США умер создатель

Как сообщает издание CBS19 News, Уилсон страдал от тяжелой болезни, больше подробностей о его смерти не раскрывается.

Хью Уилсон снял такие фильмы, как "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого", "Телохранитель Тесс" и другие, но самым известным его творением является комедия "Полицейская академия".

Фильм со Стивом Гуттенбергом, Ким Кэттролл, Джорджем Бэйли в главных ролях вышел на экраны в 1984 году и стал хитом. Позже лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров. В 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на 93-м году жизни умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский.

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