В США умер создатель "Полицейской академии"

Как сообщает издание CBS19 News, Уилсон страдал от тяжелой болезни, больше подробностей о его смерти не раскрывается.

Хью Уилсон снял такие фильмы, как "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого", "Телохранитель Тесс" и другие, но самым известным его творением является комедия "Полицейская академия".

Фильм со Стивом Гуттенбергом, Ким Кэттролл, Джорджем Бэйли в главных ролях вышел на экраны в 1984 году и стал хитом. Позже лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров. В 1997 году по комедийной серии сняли одноименный сериал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на 93-м году жизни умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский.