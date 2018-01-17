Ценители искусства не сразу разузнали полотно Рембрандта

Братья Нед, Роджер и Стивен Ландау решили продать картину после смерти матери. Полотно висело в доме с 1930-х годов, когда его приобрели на распродаже.

Примечательно, что торги начались с 250 долларов и быстро достигли 800 долларов. После этого к аукциону подключились покупатели из Франции и Германии и подняли ставки до пяти тысяч долларов. Вскоре цена достигла 100 тысяч, а затем 450 тысяч долларов. Последнюю ставку сделал покупатель из Франции, который предложил за полотно 1,1 миллиона долларов.

Как оказалось, что полотно входит в серию, которую голландский художник написал в начале XVII века. Каждая из пяти картин символизирует одно из чувств.

Сумма сделки оценивается в четыре миллиона долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время уборки в Музеях Ватикана обнаружили 500 летние полотна гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти.