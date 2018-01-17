11:59 17.01.2018 | Культура | Новости
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Ценители искусства не сразу разузнали полотно Рембрандта

Картина, которую три жителя американского города Тинек хотели продать за 800 долларов, оказалась потерянным полотном Рембрандта. Об этом сообщает Fox Business.

Ценители искусства не сразу разузнали полотно Рембрандта

Братья Нед, Роджер и Стивен Ландау решили продать картину после смерти матери. Полотно висело в доме с 1930-х годов, когда его приобрели на распродаже.

Примечательно, что торги начались с 250 долларов и быстро достигли 800 долларов. После этого к аукциону подключились покупатели из Франции и Германии и подняли ставки до пяти тысяч долларов. Вскоре цена достигла 100 тысяч, а затем 450 тысяч долларов. Последнюю ставку сделал покупатель из Франции, который предложил за полотно 1,1 миллиона долларов.

Как оказалось, что полотно входит в серию, которую голландский художник написал в начале XVII века. Каждая из пяти картин символизирует одно из чувств.

Сумма сделки оценивается в четыре миллиона долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время уборки в Музеях Ватикана обнаружили 500 летние полотна гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти.

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