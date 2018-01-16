За право представлять Украину на "Евровидении-2018" будут соревноваться 18 исполнителей

Уже с 10 февраля начнутся прямые эфиры национального отбора. Об этом во вторник, 16 января сообщает пресс-служба телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

По данным телеканала за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" будут соревноваться 18 исполнителей.

1. The Erised

2. Сергей Бабкин

3. СONSTANTINE

4. Kozak System

5. The ВЙО

6. Julinoza

7. Dilemma

8. KAZKA

9. Yurcash

10. Mountain Breeze

11. Ingret Kostenko

12. Vil'na

13. LAUD

14. TAYANNA

15. KADNAY

16. Pur: Pur

17. MELOVIN

18. ILLARIA

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 октября в Украине стартовал национальный отбор на песенный конкурс " Евровидение-2018". Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могли заполнить до 15 января 2018 года.