За право представлять Украину на "Евровидении-2018" будут соревноваться 18 исполнителей

В Украине завершился первый этап национального отбора на Евровидение-2018.
Уже с 10 февраля начнутся прямые эфиры национального отбора. Об этом во вторник, 16 января сообщает пресс-служба телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
По данным телеканала за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" будут соревноваться 18 исполнителей.
1. The Erised
2. Сергей Бабкин
3. СONSTANTINE
4. Kozak System
5. The ВЙО
6. Julinoza
7. Dilemma
8. KAZKA
9. Yurcash
10. Mountain Breeze
11. Ingret Kostenko
12. Vil'na
13. LAUD
14. TAYANNA
15. KADNAY
16. Pur: Pur
17. MELOVIN
18. ILLARIA
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 октября в Украине стартовал национальный отбор на песенный конкурс " Евровидение-2018". Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могли заполнить до 15 января 2018 года.