Ушла из жизни солистка группы "The Cranberries"

Известно, что на момент смерти певица находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ее родные поражены внезапным известием и просят не вмешиваться в семейные дела в это сложное время.

Долорес О'Риордан стала вокалисткой Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет. Колектив выпустил выпустил шесть альбомов и девять синглов. Ее визитной карточкой стала композиция Zombie.

С 2003 года О'Риордан начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у них родилось пятеро детей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", мать известного британского композитора, певца и пианиста Элтона Джона ушла из жизни в возрасте 91 лет. О печальном событии музыкант поделился со своими подписчиками в Instagram.