02:00 16.01.2018 | Культура | Новости
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Ушла из жизни солистка группы "The Cranberries"

Внезапно для всех ушла из жизни известная солистка ирландской группы "The Cranberries" Долорес О’Риордан в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Sky News.

Ушла из жизни солистка группы

Известно, что на момент смерти певица находилась в Лондоне на сессии звукозаписи. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ее родные поражены внезапным известием и просят не вмешиваться в семейные дела в это сложное время.

Долорес О'Риордан стала вокалисткой Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет. Колектив выпустил выпустил шесть альбомов и девять синглов. Ее визитной карточкой стала композиция Zombie.

С 2003 года О'Риордан начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у них родилось пятеро детей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", мать известного британского композитора, певца и пианиста Элтона Джона ушла из жизни в возрасте 91 лет. О печальном событии музыкант поделился со своими подписчиками в Instagram.

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