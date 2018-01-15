Звезда "Баффи, истребительницы вампиров" обвинила каскадера в педофилии

По ее словам, насильник домагался ее на съемочной площадке фильма "Правдивая ложь", в котором Душку исполнила роль дочери героев Арнольда Швварценеггера и Джейми Ли Кертис. В тот момент ей было всего лишь 12 лет.

Также Душку рассказала, что Крамер предложил поплавать в бассейне и потренироваться в спортзал дорогого отеля, в котором останавливался сам. В связи с этим мужчина долго не думая заманил ее к себе в гостиничный номер, где раздел и трогал.

"Хочу подчеркнуть - несколько месяцев после того случая, пока мы репетировали и потом снимали трюки для «Правдивой лжи», моя жизнь была в буквальном смысле в руках Джоэля Крамера - именно он закреплял ремни, провода и следил за безопасностью, когда мое 12-летнее тело болталось на кране на высоте 25-этажного здания. Он должен был быть моим защитником, а вместо этого был моим насильником", - отметила актриса.

В свою очередь, сам Джоэл Крамер обвинения актрисы отверг, и потребовал вернуть ему "доброе имя". Однако, несмотря на все уверения постановщика трюков, агентство WPA уже отказалось от сотрудничества с ним.

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