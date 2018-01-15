Составлен список самых сексуальных мужчин планеты - ФОТО

Так, не для кого не секрет, что наиболее привлекательными молодыми людьми становятся представителями шоу-бизнеса. Вообщем, в перечень с неранжируемыми местами вошли Марлон Брандо, Брэд Питт, Джаред Лето и Леонардо Ди Каприо.

В целом редакция включила в список 50 знаменитостей из разных сфер, начиная от актеров и музыкантов, и заканчивая спортсменами.

Также к числу наиболее "горячих" мужчин авторы издания также причислили Клинта Иствуда, Ричарда Гира, Курта Кобейна, Джорджа Клуни, Рики Мартина, Хита Леджера, Фарелла Уильямс, Джастина Тимберлейка, принца Гарри, Орландо Блума, Райана Гослинга, Брэдли Купера, Дэвида Бекхэма, Элвиса Пресли, Джеймса Дина и других.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее российское издание журнала Forbes составило рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Так, фаворитом в этом списке оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили 1,6 миллиарда долларов, а самым кассовым оказался фильм "Форсаж 8".