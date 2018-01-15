Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Как отмечает издание, по сюжету фильма действия происходят в 1969 году и расскажут о секте Чарльза Мэнсона.

Предполагается, что в фильме также могут сняться Том Круз и Аль Пачино.

К слову, последний раз Тарантино и Ди Каприо работали вместе во время съемок фильма Джанго.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", британский актер и певец Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы в рамках рекламной кампании и впал в кому, у него диагностировали бактериальный менингит и опухоль мозга.