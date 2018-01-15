Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. Об этом сообщает издание Variety.
Как отмечает издание, по сюжету фильма действия происходят в 1969 году и расскажут о секте Чарльза Мэнсона.
Предполагается, что в фильме также могут сняться Том Круз и Аль Пачино.
К слову, последний раз Тарантино и Ди Каприо работали вместе во время съемок фильма Джанго.
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