14:58 15.01.2018 | Культура | Новости
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Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Американский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Квентина Тарантино. Об этом сообщает издание Variety.

Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Как отмечает издание, по сюжету фильма действия происходят в 1969 году и расскажут о секте Чарльза Мэнсона.

Предполагается, что в фильме также могут сняться Том Круз и Аль Пачино.

К слову, последний раз Тарантино и Ди Каприо работали вместе во время съемок фильма Джанго.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", британский актер и певец Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы в рамках рекламной кампании и впал в кому, у него диагностировали бактериальный менингит и опухоль мозга.

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