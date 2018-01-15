13:16 15.01.2018 | Культура | Новости
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Сериал "Игра престолов" номинирован на премию Гильдии сценаристов США

Популярный телесериал "Игра престолов" номинирован на премию Гильдии сценаристов США, результаты которой станут известны уже 11 февраля текущего года. 

Сериал

Отметим, что в число номинантов на премию Американской гильдии сценаристов есть категории: "Лучший адаптированный сценарий" претендуют "Логан", "Зови меня своим именем", "Горе-творец", "Большая игра" и "Ферма "Мадбаунд". Лучшим драматическим сериалом могут стать "Американцы", "Лучшие звоните Солу", "Игра престолов", "Рассказ служанки" и "Очень странные дела".

Среди комедийных сериалов соревнуются "Умерь свой энтузиазм", "Блеск", "Мастер на все руки", "Кремниевая долина" и "Вице-президент".

Вообщем-то, победителей в каждой из номинаций торжественно объявят 11 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эксперты мониторинга файлообмена Torrent Freak, определили лидирующий по пиратским скачиваниям в 2017 году. Первенство досталось американскому фантастическому сериалу "Игра престолов".

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