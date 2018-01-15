Сериал "Игра престолов" номинирован на премию Гильдии сценаристов США

Отметим, что в число номинантов на премию Американской гильдии сценаристов есть категории: "Лучший адаптированный сценарий" претендуют "Логан", "Зови меня своим именем", "Горе-творец", "Большая игра" и "Ферма "Мадбаунд". Лучшим драматическим сериалом могут стать "Американцы", "Лучшие звоните Солу", "Игра престолов", "Рассказ служанки" и "Очень странные дела".

Среди комедийных сериалов соревнуются "Умерь свой энтузиазм", "Блеск", "Мастер на все руки", "Кремниевая долина" и "Вице-президент".

Вообщем-то, победителей в каждой из номинаций торжественно объявят 11 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", эксперты мониторинга файлообмена Torrent Freak, определили лидирующий по пиратским скачиваниям в 2017 году. Первенство досталось американскому фантастическому сериалу "Игра престолов".