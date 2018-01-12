Звезда "Зачарованных" продает дом из-за секс-скандала

Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает сама актриса, продажа дома поможет далее оплачивать юридическую помощь, которую она получает с момента начала кампании против продюсера. Так, под словом монстр звезда имеет в виду конкретного человека, однако пока у нее нет желание говорить, кто это.

Отметим, что Роуз МакГоуэн была одной из первых, кто признался в домогательствах со стороны продюсера. До этого она долгое время молчала об инциденте из-за сделки с Вайнштейном. За молчание актрисы в 1997 году он заплатил 100 тысяч долларов. Перед выходом разоблачительной статьи артистки в The New York Times ей предложили 1 миллион долларов, чтоб она не раскрывала правду, но она отказалась.

"У меня есть люди, которым я должна платить, мне нужно финансировать свое искусство. Я решила, что деньги были бы кстати, а потом я подумала: "Это было бы мерзко. Мне не нужны твои деньги, негодяй, ты заставил меня чувствовать себя отвратительно", - призналась актриса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирно известного 81-летнего дирижера Шарля Дютуа, сразу несколько оперных певиц обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.