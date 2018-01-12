Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Об этом девушшка рассказала изданию People. Согласно ее словам, она познакомилась с Сигалом, когда снималась в массовке фильма "В смертельной опасности", где обвиняемый играл главную роль.

Так, будучи начинающей 18-летней актрисой, она была приглашена Сигалом на вечеринку. Однако придя на нее поняла, что является единственной гостьей.

Кроме этого, в домогательствах Сигала обвинила модель Фавиола Дэвис.

Сам Сигал обвинения пока не комментирует.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американка Джейн Доу подала иск о домогательствах против одного из основателей группы Kiss Джина Симмонса. По ее словам, музыкант схватил ее руку и положил себе на колено. Она добавила, что почувствовала себя неловко, однако продолжила интервью.