12:54 12.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Седакова отправила дочь в московскую школу

Участница первого состава скандально известной группы "ВИА Гра" Анна Седакова приняла неожидонное решение для дальнейшего обучения своей дочки. Теперь 13-летняя Алина отправится в московскую школу.

Седакова отправила дочь в московскую школу

Об этом сообщает PeopleTalk.

Отметим, что такое решение певице далось непросто, поскольку она работает и в Росии, и в Украине. Еще одной причиной послужило то, что Седакове больше не желает расставаться со свочей дочерью. В связи с этим 13-летняя дочь будет учится в Ломоносовской школе.

"Алина стала забывать русский язык, даже спустя полгода в России ей приходится подбирать слова, чтобы говорить. Она мыслит на английском. А я очень не хотела, чтобы она теряла язык, теряла эту связь".

Однако несмотря на это, Седакова вместо со своими детьми будут жить в Лос-Анджелесе. И это не удивительно, поскольку их будущее давно связано с Америкой. "Это здорово, когда у тебя есть возможность впитывать сразу несколько культур. Зато теперь ей легко даются любые перемещения", - добавила украинская исполнительница.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица Вера Брежнева удивила эффектным и смелым нарядом на вокальном конкурсе "Успех", организованном каналом СТС, где она работает ведущей. 

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