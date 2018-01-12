Эрик Клэптон признался об ухудшении здоровья

Как отметил сам музыкант, это самая большая проблема в данное время, ведь в свои 70 он всё ещё может быть профессионалом.

Он поделился, что очень некомфортно себя чувствует, из-за постоянного шума в ушах и на ужасную боль в руках. Музыкант также страдает периферической невропатией, которая стимулирует тремор тела. Этот в значительной степени затрудняет ему игру на гитаре.

Тем не менее, несмотря на проблемы со здоровьем, Эрик Клэптон не намерен отменять концерты, которые запланированы на март в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Он также выразил надежду, что поклонники поддержат его, несмотря на недостаточно хорошую форму.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", советского актера Валентина Гафта госпитализировали для проведения срочной операции. По словам Багова, врачи настояли на хирургическом вмешательстве в ходе планового осмотра.