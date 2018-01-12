16:13 12.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Экс-ведущая "Орла и Решка" до цента указала расценки на свои увлечения - ФОТО

Не для кого не секрет, что известная украинская ведущая, экс-участница шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко очень любит серфинг. По этому поводу, звезда на своей страничке в Instagram призналась, сколько тратит в день на свое любимое увлечение.

Экс-ведущая

Отметим, совсем недавно Регина опубликовала на своей Іnstagram-странице фото, на котором позирует в красном купальнике с надписью на груди "Мечта", держа рядом с собой доску для серфинга. Также на снимке – тренер Регины.

Вообщем, серфинг как утверждает звезда - это:

1. 40 долларов за борд;

2. От 50-100 долларов тренеру;

3. Свобода, Гармония, умиротворение, адреналин, подтянутое тело и эндорфины в кровь.

"Это за день????" – удивляется расценкам tulipart_illustrations.

"А доска, оказывается, не так дорого стоит", - пишет anima_del_ratto.

"Как ты купаешься там? Вода же ледяная! Брррр", - комментирует tanusha_kotenok.

Кстати, снимок был сделан на пляже Surfrider Beach State Park в Калифорнии, США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывшая ведущая шоу "Орел и решка" очень влюблена и скорее всего свадьба уже близко. По словам девушки, работа в театре помогла ей обрести любимого человека. Так, новым спутником звезды оказался ее партнер по театру и всем известный певец Влад Топалов.

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