Экс-ведущая "Орла и Решка" до цента указала расценки на свои увлечения - ФОТО

Отметим, совсем недавно Регина опубликовала на своей Іnstagram-странице фото, на котором позирует в красном купальнике с надписью на груди "Мечта", держа рядом с собой доску для серфинга. Также на снимке – тренер Регины.

Вообщем, серфинг как утверждает звезда - это:

1. 40 долларов за борд;

2. От 50-100 долларов тренеру;

3. Свобода, Гармония, умиротворение, адреналин, подтянутое тело и эндорфины в кровь.

"Это за день????" – удивляется расценкам tulipart_illustrations.

"А доска, оказывается, не так дорого стоит", - пишет anima_del_ratto.

"Как ты купаешься там? Вода же ледяная! Брррр", - комментирует tanusha_kotenok.

Кстати, снимок был сделан на пляже Surfrider Beach State Park в Калифорнии, США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывшая ведущая шоу "Орел и решка" очень влюблена и скорее всего свадьба уже близко. По словам девушки, работа в театре помогла ей обрести любимого человека. Так, новым спутником звезды оказался ее партнер по театру и всем известный певец Влад Топалов.