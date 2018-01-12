Экс-ведущая "Орла и Решка" до цента указала расценки на свои увлечения - ФОТО

Не для кого не секрет, что известная украинская ведущая, экс-участница шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко очень любит серфинг. По этому поводу, звезда на своей страничке в Instagram призналась, сколько тратит в день на свое любимое увлечение.
Отметим, совсем недавно Регина опубликовала на своей Іnstagram-странице фото, на котором позирует в красном купальнике с надписью на груди "Мечта", держа рядом с собой доску для серфинга. Также на снимке – тренер Регины.
Вообщем, серфинг как утверждает звезда - это:
1. 40 долларов за борд;
2. От 50-100 долларов тренеру;
3. Свобода, Гармония, умиротворение, адреналин, подтянутое тело и эндорфины в кровь.
"Это за день????" – удивляется расценкам tulipart_illustrations.
"А доска, оказывается, не так дорого стоит", - пишет anima_del_ratto.
"Как ты купаешься там? Вода же ледяная! Брррр", - комментирует tanusha_kotenok.
Кстати, снимок был сделан на пляже Surfrider Beach State Park в Калифорнии, США.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывшая ведущая шоу "Орел и решка" очень влюблена и скорее всего свадьба уже близко. По словам девушки, работа в театре помогла ей обрести любимого человека. Так, новым спутником звезды оказался ее партнер по театру и всем известный певец Влад Топалов.