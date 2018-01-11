Умер гитарист группы Motorhead Эдди Кларк

По их словам, Кларк скончался в одной из местных больниц, куда был госпитализирован с пневмонией.

"Мы с болью в сердце сообщаем новость, которую только недавно услышали сами. Эдвард Аллан Кларк умер накануне в больнице, где проходил лечение от пневмонии", - отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что музыкант начал выступать с коллективом Motorhead в 1976 году. Кроме того, он являлся одним из участников оригинального состава. Позднее он покинул группу и основал свою собственную под названием Fastway.

Кстати, в 2004 году музыкант занял 43-е место в списке ста лучших хеви-метал-гитаристов в истории по версии журнала Guitar Worl

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американской тюрьме отбывавший пожизненное заключение убийца Чарльз Мэнсон ушел из жизни в возрасте 84 лет. Правоохранители утверждают, что убийце стало очень плохо и соответственно он попал в больницу. Так, его состояние врачи оценивали как критическое.