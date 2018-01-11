Украинский артист объяснил свое желание представлять другую страну на Евровидении-2018

По словам Алексеева, он часто выступает в Беларуси и уже успел завоевать большое количество поклонников. В связи с этим, молодой артист считает себя белорусским певцом.

"Я знаю, что мои песни звучат здесь, регулярно получаю приглашение в эфиры разных радиостанций и телеканалов, а на любом сборном концерте публика приветствует очень тепло... Мои поклонники - одна большая страна", - признался

Отметим, что поп-певец уже представил конкурсную песню "Forever". Однако, как известно, Алексеев уже неоднократно исполнял ее на концертах в мае 2017 года, а это категорически противоречит правилам конкурса. Песня же "Forever" является англоязычной версией его сингла "Навсегда".

При этом по правилам конкурса участникам разрешено использовать произведения, не воспроизводимые нигде минимум за год. Тем не менее несмотря на весь скандал, который разгорелся вокруг певца, у него есть большие шансы победить в отборе в Минске. Поскольку, совсем недавно Никита стал лучшим певцом в Беларуси.

Кстати, артист также успешно поет и получает награды в России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) попробует свои силы в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси.