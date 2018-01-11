Рики Мартин и его бойфренд Джван Йосеф узаконили свой брак - ФОТО

Как пишет издание Е!Online, Рики утверждает, что теперь он счастливый муж.

В планах молодоженов Рики и Джван, устроить свадебное торжество в ближайшее время. торжествовать будут три дня. Однако в настоящее время пара не определилась с местом проведения.

О романе Мартина и Джвана Йосефа стало известно весной 2016 года, когда они появились вместе на гала-вечере amfAR Inspiration Gala в Сан-Паулу. Об их помолвке Рики рассказал лично на шоу Эллен Дедженерес в ноябре 2016 года.

Добавим, что Рики Мартин воспитывает двоих сыновей - 9-летних Маттео и Валентино от суррогатной матери.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", голливудская звезда Эллен Пейд вступила в брак со своей подругой Эммой Портнер. Своим счастьем она поделилась на странице в Instagram, подкрепив пост фото обручальных колец.