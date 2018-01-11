03:00 11.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Обложка Playboy впервые вышла с трансгендером - ФОТО

Впервые обложку мужского журнала Playboy украсил обнаженный трансгендер. Снимок 21-летней Джулианы Фарфаллы был выбран авторами немецкой версии популярного глянца.

Обложка Playboy впервые вышла с трансгендером - ФОТО

Отмечается, что трансгендер снялся для обложки январского выпуска топлес.

"Мои дорогие друзья, я появлюсь на обложке Playboy и супергоржусь результатом. Я очень надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне", - сказала Джулианна.

Кроме того, обложку также прокомментировал главный редактор Playboy Флориан Бойтин, отметив важность "борьбы за право на самоопределение".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", издание Fashionista назвало лучшие обложки глянцевых журналов в 2017 году. Полный перечень насчитывает 24 обложки, на которых запечатлены разные знаменитости, от Ким Кардашьян в образе Джеки Кеннеди (Interview Magazine) до Лилли Роуз-Депп (CR Fashion Book). Отмечается, что лучшими были признаны обложка с моделью в хиджабе Халимой Аден в Allure, 73-летней Лорен Хаттон (Vogue Italia) и другие.

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