13:36 11.01.2018 | Общество | Новости
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Эмма Уотсон назвала себя жертвой с "полным спектром" домогательств

Известная британская актриса Эмма Уотсон заявила, что считает себя жертвой сексуальных домогательств, с которыми она столкнулась на протяжении своей кинокарьеры в Голливуде.

Эмма Уотсон назвала себя жертвой с

Об этом сообщает издание NME.

По словам звезды, она считает свой опыт таким же не уникальным, как и у ее друзей и коллег. Девушка считает, что сейчас проблема сексуальных домогательств носит систематический характер.

Сославшись на статистику, звезда "Красавицы и Чудовища" отметила, что даже в Великобритании огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет признается, что сталкивались с домогательствами на рабочем месте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американка Джейн Доу подала иск домогательствах против одного из основателей группы Kiss Джина Симмонса. Согласно информации, около месяца назад женщина брала интервью у Симмонса на открытии ресторана Rock & Brews в Сан-Бернардино.

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