Эмма Уотсон назвала себя жертвой с "полным спектром" домогательств

Об этом сообщает издание NME.

По словам звезды, она считает свой опыт таким же не уникальным, как и у ее друзей и коллег. Девушка считает, что сейчас проблема сексуальных домогательств носит систематический характер.

Сославшись на статистику, звезда "Красавицы и Чудовища" отметила, что даже в Великобритании огромное число женщин в возрасте от 18 до 24 лет признается, что сталкивались с домогательствами на рабочем месте.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американка Джейн Доу подала иск домогательствах против одного из основателей группы Kiss Джина Симмонса. Согласно информации, около месяца назад женщина брала интервью у Симмонса на открытии ресторана Rock & Brews в Сан-Бернардино.