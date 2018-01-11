11:31 11.01.2018 | Культура | Новости
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Экс-звезда футбола использовал украинский трек в рекламе своего бренда - ВИДЕО

Всемирно известный английский футболист Дэвид Бекхэм использовал трек украинской группы "ДахаБраха" для своего рекламного видео.

Экс-звезда футбола использовал украинский трек в рекламе своего бренда - ВИДЕО

Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

Примечательно, что для рекламы они использовали песню Sho Z-Pod Duba, чтобы прорекламировать свой бренд косметических средств House 99. Название бренда отсылает к году свадьбы Дэвида и Виктории Бекхэм и специализируется на продуктах для мужчин, включающие средства и инструменты по уходу за кожей и волосами.

В свою очередь арт-менеджер украинской группы Ирина Горбань рассказала, что переговоры на использование трека проходили шесть месяцев.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", накануне в киевском Дворце спорта состоялась третья церемония награждения "M1 Music Awards. III элемент". Грандиозное шоу поразило зрителей своими технологическими новинками и масштабом. Церемонию награждения лучших украинских артистов и музыкантов сопровождал торжественный гала-концерт. 

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