В России скончался знаменитый оперный певец - ВИДЕО

О смерти певца сообщил его сын, дирижер Александр Ведерников-младший. Однако он не стал раскрывать детали, от чего именно умер его отец.

Отметим, что Александр Филиппович Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. В 1955 году он окончил Московскую консерваторию имени Чайковского и поступил в оперную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М.Кирова (ныне это Мариинский театр).

Спустя три года перешел в Большой театр, где служил до 1990 года. В 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

Кстати, известность ему принесло исполнение партии Ивана Сусанина в одноименной опере Михаила Глинки. Он также исполнял такие оперные партии, как Фарлаф в "Руслане и Людмиле", Кутузов в "Войне и мире", Дон Базилио в "Севильском цирюльнике", Рамфис в "Аиде" и другие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 93-м году жизни умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский.