Ушел из жизни известный советский актер Михаил Державин

Примечательно, что причиной смерти артиста является тяжелая болезнь, с которой боролся несколько последних лет.

В театре отметили, что на данный момент дата прощания с актером и место похорон пока неизвестны и эта информация будет сообщена дополнительно.

За свою жизнь Державин успел сыграть более чем в 30 фильмах. Самые известные из них: "Трое в лодке, не считая собаки" (вышел в 1979 году), "Бабник" (1990 год), "Моя морячка" (1990), "Жених из Майами" (1994), "Импотент" (1996), "Старые клячи" (2000).

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", ушел из жизни актер Джон Пол Стюер в возрасте 33 лет. Отмечается, что Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня. Стюер родился в Калифорнии, начал сниматься в кино в три года.