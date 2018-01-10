09:59 10.01.2018 | Культура | Новости
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Ушел из жизни известный советский актер Михаил Державин

В России на 82-ом году жизни попрощался с жизнью советский актер Михаил Державин. Печальную новость сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры в Facebook, где артист в последнее время выступал.

Ушел из жизни известный советский актер Михаил Державин

Примечательно, что причиной смерти артиста является тяжелая болезнь, с которой боролся несколько последних лет.

В театре отметили, что на данный момент дата прощания с актером и место похорон пока неизвестны и эта информация будет сообщена дополнительно.

За свою жизнь Державин успел сыграть более чем в 30 фильмах. Самые известные из них: "Трое в лодке, не считая собаки" (вышел в 1979 году), "Бабник" (1990 год), "Моя морячка" (1990), "Жених из Майами" (1994), "Импотент" (1996), "Старые клячи" (2000).

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", ушел из жизни актер Джон Пол Стюер в возрасте 33 лет. Отмечается, что Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня. Стюер родился в Калифорнии, начал сниматься в кино в три года. 

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