02:00 10.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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У Регины Тодоренко появился новый бойфренд - ФОТО

Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" очень влюблена и скорее всего свадьба уже близко. Об этом телеведущая рассказала в интервью StarHit.

У Регины Тодоренко появился новый бойфренд - ФОТО

По словам девушки, работа в театре помогла ей обрести любимого человека. Так, новым спутником звезды оказался ее партнер по театру и всем известный певец Влад Топалов.

"Думала, после расставания отдохну от амурных дел, доработаю в "Решке" и спокойно уеду в Лос-Анджелес, в Нью-Йоркскую киноакадемию на двухмесячное обучение. Но появился он и спутал все карты!" - рассказала путешественница.

Также новый роман заставил ее понять, что изменилась и она сама. Поскольку, если раньше у девушки не было никакого желания выйти замуж, то сейчас все иначе.

"Пора браться за другую сферу жизни — сделать вклад в этот мир: преподавать и делиться накопленными знаниями, стать мамой маленького человечка, которому однажды подарю жизнь», — признается бывшая телеведущая.

Кстати, еще осенью в инстаграме Влада Топалова на заднем плане появлялась девушка, чей голос был очень похож на голос Регины. Но пара никак не подтверждала, что они проводят время вместе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко стала обладательницей самой блистательной улыбки в номинации "Улыбка года R.O.C.S."

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