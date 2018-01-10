Невеста принца Гарри попалась на дешевке - ФОТО

Об этом сообщает The Telegraph.

Отметим, что невеста принца уже не впервые совершает официальный визит в своем качестве будущего члена королевской семьи. В этот раз Маркл вместе с женихом приняла участие в передаче радиостанции Brixton’s Reprezent 107.3 FM.

Так, для визита девушка выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer. В частности, его стоимость приблизительно 45 фунтов (чуть более 60 долларов), тогда как для помолвочных фото Меган Маркл предстала перед публикой в платье стоимостью более 75 тысяч долларов.

Примечательно, что свитер Марк можно увидеть в ассортименте большинства оффлайн-магазинов сети. Однако в интернет-магазине модель почти полностью раскуплена.

Что касается другой одежды, то она выпущена премиальными брендами и стоит существенно дороже. На актрисе были широкие брюки Burberry, пальто Smythe Brando и серый шарф Jigsaw в тон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Радостную новость сообщили в пресс-службе британской королевской семьи.