Alekseev подал заявку на участие в Евровидении-2018 от другой страны - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Super в своем Instagram.

Отмечается, что артист будет исполнять трек "Навсегда" на англоязычной версии.

Вообщем-то, судьба песни и заявки певца решится 11 января на отборе в Минске.

В данный момент поклонники звезды негодуют, потому что не понимают такого решения Алексеева.

К примеру, kenyaoksana84 написала: "В поступке Никиты вижу жалкую попытку сразу усидеться на трех стульях. Он понимает, что выступая от Украины, не получит голосов от России. Поэтому поехал к соседу. Поэтому сразу видно что ему важнее. И это точно не родная страна. Кстати, это же политический конкурс. Да он и сам об этом когда-то говорил. Что ж так быстро мнение то поменял? Лицемер".

В свою очередь iuliiazachepilo отметила: "Аж стыдно за Вас стало! Почему не представлять свою страну? Не желаю Вам победы абсолютно. И как артист Вы тоже теперь в аутсайдерах".

"Ну хоть не за Россию"- возмущаются поклонники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине стартовал национальный отбор на песенный конкурс Евровидение 2018. Анкету для участия в предварительном отборе все желающие могут заполнить до 15 января 2018 года.