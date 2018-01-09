Сегодня Украина скорбит по Василию Симоненко

Поэт родился в селе Биевцы на Полтавщине в крестьянской семье. В пять лет Вася уже писал первые стихотворения. Мужчина учился на факультете журналистики Киевского государственного университета. После окончания университета устроился работать журналистом и редактором газет "Черкасская правда" и "Молодежь Черкасщины". Он становится членом союза украинских поэтов и писателей, где очень быстро завоевывает авторитет прогрессивного инакомыслящего. Василий сразу же попал под надзор КГБ.

В 1962 появляется его первый сборник "Тишина и гром", а в 1963 году попал в больницу, где в скором времени и скончался. Детали его смерти до сих пор объяты различными конспирологическими теориями. В частности, имеются сведения о его насильсвенном умерщвлении, мол советские врачи нарочно "залечили" Симоненка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США скончался советский поэт Евгений Евтушенко.