Актриса из Секретных материалов получила звезду на Аллее славы - ФОТО

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Примечательно, что звезда 49-летней Джиллиан стала 2625-й по счету.

Разделить радость вместе с киноактрисой пришли создатель "Секретных материалов" Крис Картер, актер Джоэл Макхейл и один из бывших шоураннеров "Американских богов" Брайан Фуллер.

Издание сообщает, что коллега Андерсон по сериалу Дэвид Духовны на мероприятии не был замечен.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", популярный 45-летний американский актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Знаменитость является одним из самых высокооплачиваемых в сфере кино. В своей речи актер поблагодарил за поддержку друзей и близких.