10:36 08.01.2018 | Культура | Новости
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По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал

Вновь по книге автора "Игры престолов" Джорджа Мартина снимут сериал. Об этом сообщает телеканал Syfy.

По книге автора

Примечательно, что речь идет об экранизации написанной в 1980 году новеллы Летящие сквозь ночь. Главную роль в строчке сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу Подпольная империя.

Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами. Во время полета на космическом корабле начинают происходить странные вещи.

Кстати, в создании сериала примут участие Universal Cable Productions и Netflix.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Пронто Фильм" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному художественному фильму "Довбуш".

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