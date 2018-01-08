По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал

Примечательно, что речь идет об экранизации написанной в 1980 году новеллы Летящие сквозь ночь. Главную роль в строчке сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу Подпольная империя.

Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами. Во время полета на космическом корабле начинают происходить странные вещи.

Кстати, в создании сериала примут участие Universal Cable Productions и Netflix.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Пронто Фильм" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному художественному фильму "Довбуш".