Франция прощается с певицей Франсой Галль

Сообщается, что причиной смерти певицы стали серьезные инфекционные заболевания, вероятно у женщины были проблемы в области онкологии. Француженка родилась девятого октября 1947 года в Париже. Девушка с самого раннего возраста занималась пением, а потому в зрелом веку смогли при поддержке отца записать свой первый альбом. Всемирно известную славу ей принесла победа на конкурсе Евровидения 1965 года, тогда Галль выступала за Люксембург.

Ее композиция - Poupйe de cire, poupйe de son долгое время занимала топ-позиции в песенных чартах и на радио. Затем женщина ушла с большой сцены и была больше известна как сольная исполнительница поп-музыки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ушла из жизни известная актриса и джазовая певица Делла Риз в своем доме в Калифорнии, на момент смерти актрисе было 86 лет.