На Софийской площади прошел ярмарок украинских колядок

К процессии колядников могли присоединиться все желающие. Люди были одеты в традиционные украинские рождественские костюмы, в руках держали самодельные звезды, а впереди несли церемониального дидуха. Колядники прошли вокруг главной елки страны на Софийской площади, а затем прошли ходой около Михайловского собора. Во время процессии люди хором пели колядки прославляя рождение Иисуса Христа. Мероприятие собрало более 100 человек. На площади сейчас усиленно работает столичная полиция и Нацгвардия.

На самой площади киевские власти выстроили специальную сцену и ярмарку, где граждане и гости столицы могут провести свои новогодние и рождественские праздники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня Папа Римский Франциск поздравил всех верующих с Рождеством.