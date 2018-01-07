23:00 07.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Софийской площади прошел ярмарок украинских колядок

Сегодня, седьмого января на Софийской площади в Киеве прошла хода украинских звездарей и колядников. Об этом передает пресс-служба КГГА.

На Софийской площади прошел ярмарок украинских колядок

К процессии колядников могли присоединиться все желающие. Люди были одеты в традиционные украинские рождественские костюмы, в руках держали самодельные звезды, а впереди несли церемониального дидуха. Колядники прошли вокруг главной елки страны на Софийской площади, а затем прошли ходой около Михайловского собора. Во время процессии люди хором пели колядки прославляя рождение Иисуса Христа. Мероприятие собрало более 100 человек. На площади сейчас усиленно работает столичная полиция и Нацгвардия.

На самой площади киевские власти выстроили специальную сцену и ярмарку, где граждане и гости столицы могут провести свои новогодние и рождественские праздники. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня Папа Римский Франциск поздравил всех верующих с Рождеством.

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