02:00 07.01.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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"Коляда, коляда, открывайте ворота": откуда пошла традиция колядовать на Рождество - ВИДЕО

Колядки появились еще в языческие времена. Их пели 21 декабря, в день зимнего солнцестояния в праздник Коляды. С принятием на Руси христианства обряд колядования приурочили к празднованию Рождества Христова.

В народных колядках переплетены языческие и христианские мотивы. Особое место занимают авторские церковные коляды.

Некоторые из них — иностранного происхождения, но позже были переведены на украинский или русский язык. Среди них — известная рождественская песня "Ночь тиха".

Кроме рождения Иисуса Христа колядки на Рождество чествуют всех членов семьи, к которой пришли колядники. Ряженые колядники ходят от дома к дому и поют хозяевам колядки, а те дают им монеты и сладости.

Обряд колядования сопровождается музыкой, танцами, играми.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские музыканты рок рок-варьяте "КораЛЛі" поздравили всех с новогодними и рождественскими праздниками необычайным образом, они выпустили колядки в роковой обработке "Рок-коляди До Різдвяних Свят!".

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