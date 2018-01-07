"Коляда, коляда, открывайте ворота": откуда пошла традиция колядовать на Рождество - ВИДЕО
Колядки появились еще в языческие времена. Их пели 21 декабря, в день зимнего солнцестояния в праздник Коляды. С принятием на Руси христианства обряд колядования приурочили к празднованию Рождества Христова.
В народных колядках переплетены языческие и христианские мотивы. Особое место занимают авторские церковные коляды.
Некоторые из них — иностранного происхождения, но позже были переведены на украинский или русский язык. Среди них — известная рождественская песня "Ночь тиха".
Кроме рождения Иисуса Христа колядки на Рождество чествуют всех членов семьи, к которой пришли колядники. Ряженые колядники ходят от дома к дому и поют хозяевам колядки, а те дают им монеты и сладости.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские музыканты рок рок-варьяте "КораЛЛі" поздравили всех с новогодними и рождественскими праздниками необычайным образом, они выпустили колядки в роковой обработке "Рок-коляди До Різдвяних Свят!".