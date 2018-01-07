01:00 07.01.2018 | Культура | Новости
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Американская актриса выступила против сексуальных домогательств

Голливудская звезда Мерил Стрип, которую недавно обвинили в том, что она знала о деяниях Харви Вайнштейна и продолжала с ним работать, рассказала о своем отношении к сексуальным домогательствам.

Американская актриса выступила против сексуальных домогательств

Как сообщает издание The New York Times, она призналась, что долгое время даже не слышала о секс-скандале и призвала  Меланию и Иванку Трамп вступить в борьбу против насилия.

"У меня нет Twitter. И у меня нет Facebook. Мне действительно нужно было подумать. Потому что это действительно подчеркивало мое собственное чувство неведения, а также насколько злым, глубоко злобным и двуличным человеком он был, но тем не менее и первоклассным специалистом", - сказала Стрип.

Также актриса обратила внимание на то, что одни из самых влиятельных женщин Америки все еще не отреагировали на скандал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американка Джейн Доу подала иск о домогательствах против одного из основателей группы Kiss Джина Симмонса. Согласно информации, около месяца назад женщина брала интервью у Симмонса на открытии ресторана Rock & Brews в Сан-Бернардино.

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